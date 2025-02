Ingrid Conte revela bastidores de cena emblemática de Naamá e Salomão em Reis Junto com Guilherme Dellorto, atriz entrou em lago artificial para simbolizar o alto-mar Novidades|Do R7 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 ) twitter

Ingrid Conte e Guilherme Dellorto gravaram em lago artificial Reprodução/Instagram

Ingrid Conte relembrou uma sequência emblemática da nona temporada de Reis, A Sucessão, quando Naamá é salva por Salomão (Guilherme Dellorto) em alto-mar.

“Fazer audiovisual é mesmo muito legal, mas não é para os fracos! Olha o tanto de preparação, profissionais, estrutura, tempo e energia necessários para levar alguns poucos minutos de uma cena ao ar!”, escreveu a atriz, que compartilhou os bastidores.

A cena foi gravada no lago artificial dentro do Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro, e os pulos e salvamentos foram realizados pelos próprios atores com toda a segurança necessária.

A primeira temporada de Reis, A Decepção, é reexibida de segunda a sexta, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Confira sete boas razões para rever Reis, A Decepção :

A RECORD volta a exibir a primeira temporada de Reis, A Decepção, que retrata o afastamento do povo de Israel de Deus e o péssimo exemplo dos que foram escolhidos para conduzir a nação. A seguir, veja sete motivos para acompanhar os episódios!