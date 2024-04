Marcelo Filho relembra gravações de Reis na praia: "Saudade" 

|Do R7

Marcelo Filho relembra gravações na praia Marcelo Filho relembra gravações na praia (Reprodução/Instagram)

As cenas de Reis — A Sucessão na praia trouxeram muita diversão ao elenco e quem garante isso é Marcelo Filho, o intérprete de Joiada.

Em um post feito no seu perfil oficial do Instagram, o ator compartilhou registros feitos por Nando Rodrigues (Rezom) nos bastidores das gravações, que mostraram a comitiva do rei Salomão (Guilherme Dellorto) chegando a Tabal.

“Bateu uma saudade de uma externinha na praia. Aos poucos, estamos voltando com as gravações da 10ª temporada! Esse ano vai ser incrível”, garantiu Marcelo.

Os fãs elogiaram o talento e a beleza do ator nos comentários. “O muso do verão é ele”, brincou uma seguidora.

Confira as fotos publicadas pelo ator:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

