Rômulo Weber mostra diferentes momentos de Jeús em Reis

Rômulo Weber revisita momentos de Jeús na série Reprodução/Instagram

Jeús em Reis, Rômulo Weber reuniu alguns momentos marcantes do príncipe de Judá e compartilhou nas redes sociais. Nos cliques, é possível ver o ator em momentos emblemáticos como na reunião dos príncipes com Jeroboão (Marcelo Valle) e na festa no navio, onde Abias (Gabriel Vivan) foi escolhido como sucessor de Roboão (Heitor Martinez).

Nos cliques, Rômulo aparece ao lado dos colegas de elenco Diogo Tarré (Zaã), Rafael Gualandi (Samarias), Arthur Guterres (Selomite), Eike Duarte (Ziza) e Bernardo Busnello (Atai).

Nos comentários, Tarré escreveu: “Meu irmão é talentoso demais”. Já Victor Sparapane e Thiago Zimiano exaltaram Rômulo. “Manda muito” e “Brabo”, foram alguns dos elogios.

Confira:

A primeira temporada de Reis, A Decepção, é reexibida de segunda a sexta, às 22h30, na RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir outras fases da série. A décima segunda parte da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

Confira sete boas razões para rever Reis , A Decepção :

A RECORD volta a exibir a primeira temporada de Reis, A Decepção, que retrata o afastamento do povo de Israel de Deus e o péssimo exemplo dos que foram escolhidos para conduzir a nação. A seguir, veja sete motivos para acompanhar os episódios!