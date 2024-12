Vitor Novello relembra cena de Jeroboão em Reis e agradece parceria de Jaqueline Dantas Ator também elogiou a direção de Vicente Guerra durante a superprodução Novidades|Do R7 02/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/12/2024 - 02h00 ) twitter

Ator compartilha cena de Jeroboão na décima primeira temporada, A Divisão Reprodução/Instagram

Vitor Novello relembrou uma épica discussão entre Jeroboão e Raquel (Jaqueline Dantas) na décima primeira temporada de Reis, A Divisão.

“#TBT para recordar essa cena importante na derrocada do Jerô na série Reis, dirigida pelo Vicente Guerra com a sensibilidade de sempre. Obrigado, Jaqueline Dantas, pela parceria nessa trajetória”, escreveu o ator no Instagram.

Jaqueline comentou no vídeo publicado pelo colega de elenco: “Obrigada a você pela troca. Você sempre foi maravilhoso comigo. Amo essa cena!”.

Assista:

Acesse o PlayPlus.com para rever a história de Jeroboão na superprodução Reis. A décima segunda fase da trama, A Emboscada, está disponível no Univer Vídeo.

