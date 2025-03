Adriane Galisteu faz ensaio fotográfico no Rio de Janeiro e fã elogia: ‘Musa’

A amizade e cumplicidade do G4 de A Fazenda continua mais forte do que nunca! Em novo reencontro, Sacha Bali, Yuri Bonotto, Gui Vieira e Luana Targinno trocaram declarações e provaram que nada vai abalar o quarteto fantástico do reality rural; confira os cliques em um restaurante italiano de São Paulo!

Reprodução/Instagram