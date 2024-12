‘As fofocas feitas por Flor estão prejudicando sua trajetória no programa e podem levá-la à eliminação’, dispara Fernando Presto no Fazendômetro

Apesar de muitas vezes A Fazenda 16 oferecer aos peões regalias dignas de um spa, existem regras essenciais para o funcionamento da sede que precisam ser cumpridas pelos moradores de Itapecerica das Chamas. Mas, muitas vezes, os peões ocupam a cabeça apenas com o jogo e cometem infrações dando espaço para as famigeradas punições! Relembre as vezes em que o sinal sonoro tocou e colocou fogo no feno

Reprodução/PlayPlus