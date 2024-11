Dia de festa em A Fazenda! Itapecerica vai se transformar na Transilvânia nesta sexta (1º)

A sexta balada rural de A Fazenda 16 fez os peões voltarem à infância com a temática de parque de diversões. Com a paleta de cores dos looks toda trabalhada nos tons da decoração da festa, a peãozada não economizou na comemoração. Porém, após tantos acontecimentos marcantes na sede, não poderia faltar uma boa dose de fofoca. As revelações e comentários sobre os adversários marcaram a noite, que ainda teve espaço para treta no final; se liga