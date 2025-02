G4 vive! Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Balli e Yuri Bonotto se reencontram após A Fazenda O encontro tão esperado pelos fãs aconteceu no Rio de Janeiro em meio ao clima tropical da Cidade Maravilhosa; confira! Novidades|Do R7 19/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/01/2025 - 02h00 ) twitter

A espera acabou! O tão pedido encontro do G4 pós-reality veio aí Reprodução/Instagram

O tão aguardado encontro do G4 veio aí! Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto se reuniram após tantos pedidos dos fãs. A reunião do grupo aconteceu no Rio de Janeiro, mais especificamente no apartamento do campeão, Sacha, que, inclusive, foi assunto entre os peões e motivo de discórdia e discussões durante A Fazenda 16.

Entre muito registros publicados diretamente de Ipanema, os ex-peões postaram um vídeo curto dançando e se divertindo juntos. Luana, que foi a responsável pelo post, escreveu na legenda: “O encontro do G4 veio!”

Fãs ficaram eufóricos ao ver os amigos novamente e fizeram questão de expressar nos comentários: “Os maiores da edição”, escreveu uma. “Todos lindíssimos por dentro e por fora”, completou outra seguidora.

“Saudades deles todos os dias na telinha”, confessou mais uma.

A apresentadora do reality rural, Adriane Galisteu, não ficou de fora e também se mostrou feliz com o reencontro dos ex-peões e comentou com quatro emojis de corações no post.

Veja o post abaixo:

Além disso, os amigos também mostraram estar curtindo muito o clima tropical da Cidade Maravilhosa e já foram para a praia! Olha só eles em outro vídeo mostrando os looks:

Bateu saudades? Assine o PlayPlus para rever os melhores momentos do G4 ao longo da temporada de A Fazenda 16 quando e onde quiser!

Veja também: relembre a última noite do G4 no reality rural

