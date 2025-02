Gui Vieira e Yuri Bonotto gravam vídeo cômico ao lado das amadas: ‘Vai ser difícil desgrudar’ Os fãs da dupla ‘Guri’ de A Fazenda 16 deram boas risadas com a publicação nas redes sociais Novidades|Do R7 05/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 02h00 ) twitter

A dupla "Guri" ataca novamente! Os ex-peões de A Fazenda 16 fizeram uma postagem cômica nas redes sociais Reprodução/Instagram

Não é novidade que Gui Vieira e Yuri Bonotto estão mais próximos do que nunca mesmo após o fim de A Fazenda 16. Mas como será que Victoria Odoricio (namorada de Gui) e Leoni Escobar (esposa de Yuri) estão achando dessa aproximação toda?

Durante um vídeo divertido, eles aparecem dividindo uma saborosa pizza de chocolate com morangos enquanto as amadas os observam e, logo em seguida, saem da mesa deixando os dois sozinhos. Na legenda, os amigos brincaram com a situação: “Entre tapas e beijos, seguimos juntos! Desculpa Leo e Vi, mas agora vai ser difícil desgrudar…”

Os fãs da dupla “Guri” não se aguentaram e deixaram bem claro nos comentários que deram boas risadas com o vídeo: “Assisti umas 30 vezes esse vídeo”, confessou uma. “Vocês são um barato”, disse outra.

“Amo esses conteúdos de vocês.”, completou mais uma seguidora.

Confira o vídeo abaixo:

Quer rever os melhores momentos de da dupla Guri em A Fazenda 16 ? Assine agora o PlayPlus e reveja quando e onde quiser.

