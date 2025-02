Gui Vieira e Yuri Bonotto postam reencontro digno de filme após o final de A Fazenda 16 Veja agora detalhes de como foi o momento que bombou nas redes sociais Novidades|Do R7 17/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/01/2025 - 02h00 ) twitter

Encontro de milhões! A dupla da temporada 16 de A Fazenda, "Guri" se reencontrou em grande estilo Reprodução/Instagram

Alô fãs da dupla ‘Guri’. Esse momento é de vocês! Os ex-peão e finalista de A Fazenda 16, Gui Vieira, compartilhou em suas redes sociais um vídeo do tão esperado reencontro com Yuri Bonotto.

Vale lembrar que, com o fim do reality rural, os participantes foram comemorar as festas de fim de ano ao lado da família, e também aproveitar um tempo livre de férias pós-confinamento. Porém, para alegria dos fãs, chegou a hora dos dois se reencontrarem!

Na legenda do vídeo, o ator escreveu: “Estava com saudade! Acho que nunca ficamos tanto tempo separados desde que nos conhecemos. Foram dias difíceis, bombeirão. Mas o que importa é que estamos juntos de novo, prontos para seguir nessa jornada que está só começando”.

Seguidores foram à loucura e fizeram questão de deixar isso bem claro: “Que saudades de vocês juntos”, confessou um fã.

“Encontro de milhões”, disse outra. “Esse é o tipo de conteúdo que estávamos esperando.”. completou mais uma.

Yuri não escondeu a saudades do amigo: “Amei te rever, meu guri”.

Sacha Bali, campeão da temporada 16 e aliado da dupla, brincou: “Fiquei com ciúmes”. Já a amiga e ex-peoa, Luana Targinno, expressou seu carinho por eles: “Amo vocês’

Confira esse momento icônico:

Sentiu saudades dessa dupla e quer rever os momentos deles em A Fazenda 16? Assine o PlayPlus e viva essa nostalgia onde e quando quiser.