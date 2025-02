Luana Targinno aparece com novo visual e recebe chuva de elogios: ‘Maravilhosa’ A morena iluminada do momento aproveitou para pedir a opinião dos fãs sobre seu novo tom de cabelo; saiba mais Novidades|Do R7 15/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/01/2025 - 02h00 ) twitter

A influenciadora apareceu com as mechas renovadas e encantou seguidores Reprodução/Instagram

A ex-peoa de A Fazenda 16, Luana Targinno, apareceu deslumbrante com um novo visual e impressionou a web. A influenciadora, que agora está com as madeixas iluminadas, pediu a opinião das seguidoras sobre a cor de seu cabelo: “Vocês preferem meu cabelo assim ou morena?”.

Sem hesitar, os fãs responderam e não economizaram nos elogios: “Tá linda iluminada”, opinou uma.

“Maravilhosa de qualquer jeito!”, disse outra seguidora. “Eu adoro esse tom, ficou ainda mais gata”, completou mais uma.

O aliado de Luana durante o reality rural, Yuri Bonotto, também marcou presença na publicação da amiga: “Ficou top”.

‌



A ex-peoa Julia Simoura observou: “Chocolate é a sua cor!”

Confira abaixo o post:

