Momento nostalgia! Yuri Bonotto revê suas vitórias nas Provas do Fazendeiro de A Fazenda 16

Quase três meses após o fim do reality, Yuri Bonotto reage às vitórias na prova do Fazendeiro e compartilha com os fãs Reprodução/Instagram

Bateu saudades de A Fazenda 16? Pois não se sinta só! O ex-peão e finalista, Yuri Bonotto, postou um vídeo no Instagram revendo as três Provas do Fazendeiro que ganhou ao longo do reality rural.

Sendo o participante que mais conquistou o tão cobiçado Chapéu de Itapecerica da Serra na décima sexta temporada, a trajetória do dançarino foi marcada por muita garra, emoção e vitórias em provas que o ajudaram a chegar até a grande final.

“Decidi relembrar esses momentos, vocês acompanharam?!”, questionou Yuri na legenda para os seguidores.

Em meio a esse clima de nostalgia, os fãs prontamente deixaram vários comentários afirmando terem torcido pelo ex-peão e, também, elogiando sua trajetória no programa:

‌



“Foi um grande jogador, ficou na história”, exaltou uma. “Torci muito”, confessou outra.

“A prova das bolinhas, eu chorei emoção. Você mereceu muito, Yuri”, declarou mais uma seguidora.

‌



O aliado e campeão da temporada, Sacha Bali, também usou os comentários para brincar com o amigo: “A primeira prova eu deixei você ganhar para te dar uma moral”.

Confira o vídeo abaixo:

Quer rever na íntegra como foram as provas que Yuri venceu em A Fazenda 16 ? Assine agora o PlayPlus para assistir quando e onde quiser!

