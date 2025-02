Muito amor e blush! Gui Vieira grava trend com a namorada e diverte fãs do casal O ator e ex-peão de A Fazenda 16 postou um momento cômico ao lado da namorada, Victoria; confira! Novidades|Do R7 24/01/2025 - 17h17 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h17 ) twitter

Gui Vieira divertiu internautas ao postar um vídeo dublando a namorada se maquiando Reprodução/Instagram

O amor está no ar! Mostrando ser um namorado muito companheiro e carinhoso, Gui Vieira, finalista de A Fazenda 16, postou um vídeo em uma rede social narrando a namorada, Victoria Odoricio, se maquiando. O post chamou a atenção de internautas por um motivo especial: o ex-peão tentava adivinhar os nomes dos produtos enquanto a namorada aplicava no rosto.

Na legenda, Victoria declarou: “Eu ri tanto editando esse vídeo. Amo demais esse homem.”

Entre muitos emojis de risada, alguns fãs do casal não conseguiram se conter e deixaram claro nos comentários que se divertiram com o momento: “De acordo com ele, você passou blush 294 vezes”, brincou uma. “Por mais vídeos assim”, pediu outra.

“Amo esses dois”, completou mais uma seguidora.

Confira o momento abaixo:

Relembre os melhores momentos do Gui em A Fazenda 16:

share Gui Vieira aproveitou A Fazenda 16 de um jeito leve! O ator criou fortes laços de amizade, se divertiu, aprendeu a cuidar dos animais, não se envolveu em muitas tretas, e se posicionou quando foi necessário. Relembre os destaques do peão em Itapecerica das Chamas

