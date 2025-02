Rainha dos doces! Adriane Galisteu rouba a cena com look deslumbrante em baile de luxo A apresentadora da RECORD entregou tudo e mais um pouco com sua roupa inspirada em mundo de doces; saiba mais Novidades|Do R7 24/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exalando estilo e beleza, Adriane Galisteu surge em novos cliques durante baile luxuoso Reprodução/Instagram

Musa elegante! Adriane Galisteu provou mais uma vez que nunca decepciona nos looks e está sempre inovando quando o assunto é moda. A apresentadora do reality rural da RECORD, A Fazenda, foi uma das convidadas exclusivas em um baile sofisticado no Rio de Janeiro (RJ), e impressionou a internet ao postar algumas fotos com a roupa super extravagante escolhida para o evento.

Laranja e coberto por pirulitos, o look faz referência a um dos jogos favoritos da apresentadora, que é caracterizado por um mundo de docinhos muito coloridos.

Provando que nunca se cansam de exaltar Adriane, é claro que os fãs fizeram questão de deixar seus elogios nos comentários do post: “Maravilhosa”, escreveu uma. “Musa linda”, completou outra.

“Icônica! Sempre dissemelhante, versátil e com muito carisma”, declarou outro seguidor.

‌



Confira abaixo o post:

Assine agora o PlayPlus para rever os melhores momentos da dupla em A Fazenda 16 quando e onde quiser!

Melhores looks! Reveja as tendências e peças marcantes de Galisteu para A Fazenda 16

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Não há como negar, Adriane Galisteu conseguiu se superar em mais uma temporada de A Fazenda! A apresentadora serviu mais de 80 looks com estilos variados, tendências country e peças de milhões. Impossível não se inspirar com ela, que tal rever os melhores?