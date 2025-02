Sacha Bali se declara aos amigos do G4 de A Fazenda: ‘Amo vocês’ O campeão de A Fazenda 16 relembrou último encontro e aproveitou para parabenizar Luana Targinno pelo seu aniversário; confira Novidades|Do R7 27/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sacha Bali relembrou os melhores momentos do G4 no Rio de Janeiro (RJ) Reprodução/Instagram

Gostou do reencontro do G4 e já está com saudades rever os ex-peões juntos novamente? Não se sinta só! Pelo visto também tem membro do grupo sentindo falta dos outros integrantes. Sacha Bali, o grande campeão de A Fazenda 16, publicou um vídeo em uma rede social com os melhores momentos do último encontro que aconteceu no Rio de Janeiro (RJ).

Gui Vieira, Luana Targinno, Sacha Bali e Yuri Bonotto aparecem curtindo um belo churrasco com direito a piscina, música ao vivo e a companhia de outros amigos.

Na legenda, o campeão relembrou a diversão ao lado do G4 e aproveitou para parabenizar um deles: “TBT carinhoso do reencontro do G4 que rolou no último fim de semana… Estão preparados para o próximo churras? Ah, um parabéns especial para a aniversariante do dia, Luana Targinno! Amo vocês!”

Fãs não esconderam a felicidade e o carinho pelos ex-peões nos comentários: “Amo a amizade de vocês”, disse uma.

‌



“Eu adoro ver vocês juntos.”, confessou outra. “Que maravilha o encontro de vocês... G4 para sempre.”, completou mais uma seguidora.

Yuri Bonotto também deixou seu comentário registrado: “Amo”, escreveu ele.

Confira o vídeo abaixo:

Para rever os melhores momentos do G4 em A Fazenda 16, assine o PlayPlus para assistir quando e onde quiser!

Veja também: relembre a última noite do G4 em A Fazenda

Publicidade 1 / 16 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Após mais uma temporada fazendo história no gigante de feno, a Prova do Fazendeiro teve a sua última disputa em A Fazenda 16. A caminho do seu fim, o G4 se deu conta que a madrugada desta quarta (12) era a última do grupo junto na reality e o quarteto aproveitou cada minuto. Além disso, os aliados comemoraram a vitória de Yuri Bonotto na última Prova do Fazendeiro da temporada, notícia que movimentou a sede; olha só