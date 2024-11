‘Uma semana sem café, vou enlouquecer’, repercute Flora Cruz após punição

Mais uma Roça foi concluída com sucesso em A Fazenda 16! Na disputa pela preferência do público com Sacha Bali e Albert Bressan, Babi Muniz se deu mal e deixou o reality rural. A peãozada não cansa de pedir "respostas" aos fãs do programa e, quando recebem, colocam o carão para jogo. Dessa vez, não foi diferente; se liga nas reações com a volta dos roceiros salvos