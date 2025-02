Veja detalhes do resort de luxo escolhido por Galisteu no Lago dos Quatro Cantões Piscina com borda infinita, vista de tirar o fôlego e uma quadra de tênis com raquetes gigantes estão entre os cliques da apresentadora na Suíça Novidades|Do R7 28/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 02h00 ) twitter

Adriane Galisteu diverte seguidores com fotos em hotel de luxo na Suíça Reprodução/Instagram

Especialista na arte de turistar, a apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu, segue curtindo as férias ao lado da família na Suíça. Desta vez, ela chamou a atenção com cliques que revelavam detalhes do resort de luxo onde está hospedada na região do Lago dos Quatro Cantões (ou Lago Lucerna).

Além de uma piscina com borda infinita e uma vista de tirar o fôlego, o local ainda conta com um fliperama, bar, restaurante e uma quadra de tênis com direito a raquete gigante!

A ex-peoa Luana Targinno elogiou a apresentadora: “Maravilhosa!”. Até mesmo conta oficial da rede social do hotel comemorou: “É um grande prazer ter vocês hospedados aqui!”.

Os fãs foram à loucura com as fotos de Galisteu. “A mulher está um luxo”, enalteceu uma seguidora.

Teve até quem aproveitou para brincar com a beleza da apresentadora: “Barbisteu não brinca!”.

Os seguidores também elogiaram o filho, Vittorio, e o marido, Alexandre Iodice: “Sua família é admirável”, escreveu um internauta.

Confira o post:

Acompanhe tudo sobre o elenco da emissora no site oficial da RECORD.

Confira também os melhores looks de Galisteu usados em A Fazenda 16:

