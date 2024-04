Amigos se despedem de lutador morto ao procurar moto roubada em comunidade do Rio Diego Braga, de 44 anos, foi assassinado por traficantes no morro do Banco, segundo a polícia

Amigos se despediram do lutador encontrado morto no morro do Banco, na zona oeste do Rio de Janeiro. Diego Braga, de 44 anos, foi até a comunidade para tentar resgatar a moto dele que havia sido roubada. Segundo a polícia, Diego foi assassinado a tiros por traficantes. Um homem foi preso e teria confessado aos agentes participação no crime. Ele disse que a vítima foi morta por ter envolvimento com a milícia.