Bombeiros fazem buscas por mulher que desapareceu ao cair em um rio na Baixada Fluminense Elaine Cristina Souza Gomes, de 46 anos, estava no carro com o marido quando o veículo afundou, na noite do último sábado (13)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Corpo de Bombeiros faz buscas por uma mulher que desapareceu ao cair no rio Botas, em Belford Roxo na Baixada Fluminense. A cabeleireira Elaine Cristina Souza Gomes, de 46 anos, estava no carro com o marido quando o veículo afundou, na noite do último sábado (13). O homem conseguiu sair com a ajuda de moradores do local.