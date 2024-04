Carro cai nos trilhos do metrô durante chuvas na zona norte do Rio Casas foram alagadas, árvore tombou, muro de uma escola desabou e faltou energia em diversos pontos da região

Um carro caiu nos trilhos do metrô da estação Acari/Fazenda Botafogo, na zona norte do Rio. O veículo estava estacionado do lado do local quando o muro desabou e a força da chuva arrastou o carro. Além disso, outros estragos foram registrados na região. Casas foram alagadas, uma árvore tombou, o muro de uma escola desabou e faltou energia em diversos pontos.