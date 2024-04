Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O governador Cláudio Castro anunciou, nesta segunda-feira (15), a entrega do cartão Recomeçar para a população que teve a casa atingida e a limpeza de municípios após um temporal atingir o estado do Rio, no fim de semana. As fortes chuvas deixaram 12 pessoas mortas e uma desaparecida.