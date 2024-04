Chefe do tráfico morre em confronto com policiais em operação na Cidade de Deus, no Rio "Carlinhos Cocaína" e mais três comparsas tentavam fugir do local, mas já eram monitorados pelo setor de inteligência

Balanço Geral RJ| 12/01/2024 - 17h22 (Atualizado em 29/03/2024 - 11h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share