Criança de 6 anos desaparece na praia da Barra da Tijuca Edson Davi foi visto pela última vez perto da barraca do pai, enquanto brincava com duas crianças

Uma criança, de 6 anos, desapareceu na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, nesta quinta-feira (4). Edson Davi Silva de Almeida foi visto pela última vez perto da barraca do pai, enquanto brincava com duas crianças que estavam com um homem estrangeiro. O Corpo de Bombeiros faz buscas pelo menino no mar. A polícia investiga o caso.