Edson Davi: polícia localiza família de argentinos que teve contato com menino antes do desaparecimento Turista afirmou ter jogado com bola com os filhos e a criança por cerca de 20 minutos e não viu para onde o menino foi

A Polícia Civil localizou a família de argentinos que teve contato com o menino Edson Davi antes de ele desparecer na última quinta-feira (4), na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O turista afirmou ter jogado bola com a criança e os filhos por cerca de 20 minutos e, depois, não viu para onde Davi foi. Os estrangeiros não são investigados pelo desaparecimento do menino. Para a polícia, a principal hipótese é que Edson Davi tenha entrado no mar e se afogado.