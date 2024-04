Família luta por transferência para jovem com derrame pleural, no Rio Raiane Carla, de 21 anos, estava internada na UPA de Senador Camará e foi levada para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Uma família luta pela transferência de uma jovem com derrame pleural, acúmulo de água nos pulmões, para um hospital no Rio. Na última sexta-feira (5), Raiane Carla, de 21 anos, foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Senador Camará, na zona oeste do Rio. O local não tinha a infraestrutura necessária para o tratamento adequado da paciente. A RECORD confirmou que Raiane foi transferida para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla.