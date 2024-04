Governo do Rio divulga balanço da operação da polícia na virada do ano Cinco pessoas foram presas e 12 menores foram apreendidos

O governo do Rio divulgou o balanço da operação de segurança das polícias Militar e Civil na virada do ano. O uso da tecnologia foi apontado como ponto principal do esquema de segurança utilizado durante o Réveillon. Os quase 3 mil PMs que atuaram em Copacabana utilizaram drones, 30 pontos de bloqueio e 15 de revista pessoal para fazer o patrulhamento. Cinco pessoas foram presas e 12 menores foram apreendidos.