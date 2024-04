Homem causa acidente grave ao tentar fugir de blitz da Lei Seca na zona sul do Rio Na fuga, o motorista chegou a derrubar um poste e só parou ao colidir com outra estrutura; veículo ficou destruído

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem casou um acidente grave ao tentar fugir de uma blitz da Operação Lei Seca em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Na fuga, Alexandre Davi, de 45 anos, chegou a derrubar um poste e só parou ao colidir com outra estrutura. Ninguém ficou ferido, e o veículo ficou destruído. Agentes contataram a embriaguez do motorista. Ele foi autuado em quatro infrações: transpor blitz, dirigir embriagado, direção perigosa e manobra perigosa. Alexandre foi preso em flagrante e encaminhado a 14ª DP (Leblon). A delegacia fixou uma multa de R$ 6 mil.