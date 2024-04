Jovem de 20 anos é espancado no meio da rua na zona norte do Rio Motivação das agressões seria um possível flerte entre a vítima e a mulher do agressor; rapaz agredido nega

Um jovem de 20 anos foi espancado no meio da rua em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro. Yuri Maciel da Rocha e um amigo caminhavam normalmente quando foram surpreendidos por dois homens. A motivação das agressões seria um possível flerte entre a vítima e a mulher do agressor. O rapaz agredido nega qualquer envolvimento. O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes) como lesão corporal, mas a defesa de Yuri quer mudar a tipificação do crime para tentativa de homicídio.