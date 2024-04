Mulher desaparece após buscar filha e neto em maternidade do Rio Segundo os familiares, nenhum objeto pessoal de Eliane Ferreira dos Santos, de 44 anos, foi levado

Uma mulher desapareceu logo após buscar a filha e o neto em uma maternidade na zona oeste do Rio, no último domingo (31). Segundo os familiares, nenhum objeto pessoal de Eliane Ferreira dos Santos, de 44 anos, foi levado. A família suspeita que o namorado tenha a ver com o sumiço da mulher, pois ele não perguntou por ela. O caso é investigado pela polícia.