Parte do teto de hospital desaba após chuva forte na zona oeste do Rio

Parte do teto do Hospital Pedro II em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, desabou por conta da chuva forte que atingiu a cidade, na noite desta quarta-feira (3). A Secretaria Municipal de Saúde fez uma fiscalização na unidade. Segundo a pasta, o temporal sobrecarregou parte das calhas da unidade e provocou goteiras na sala amarela e em outros setores do segundo andar. O prazo do conserto é de pelo menos 48h. O reparo no local não vai comprometer o atendimento no setor, segundo a SMS.