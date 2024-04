Pesquisa mostra que cesta básica do Rio é a mais cara do país De acordo com uma pesquisa da FGV, o valor da cesta ficou em R$ 946 em dezembro de 2023

Uma pesquisa feita pela empresa Hórus, em parceria com a FGV (Fundação Getúlio Vargas), mostrou que a cesta básica do Rio de Janeiro é a mais cara do país. De acordo com os dados, o valor da cesta ficou em R$ 946 em dezembro de 2023. Em janeiro do ano passado, o valor era R$ 874, o que significa alta acumulada no ano de 8,2%.