Polícia caça traficante que teria cobrado R$ 500 mil para liberar obras do Parque Piedade Agentes fizeram o segundo dia de operação no Morro do 18, em Água Santa, na zona norte do Rio

A Polícia Militar segue com a caça ao traficante "Jean do 18", que teria cobrado R$ 500 mil para liberar as obras do Parque Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro. Agentes do 3º BPM (Méier) fizeram o segundo dia de operação no Morro do 18, em Água Santa, na mesma região, para encontrar os responsáveis pelas ameaças denunciadas pelo prefeito Eduardo Paes. O Ministério Público denunciou Jean pelos crimes de associação criminosa, extorsão e ameaça.