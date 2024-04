Polícia Civil prende suspeitos de roubar medicamentos usados no tratamento de câncer no Rio Em uma das ações, os criminosos teriam levado R$ 1 milhão em mercadorias

A Polícia Civil prendeu suspeitos de roubar medicamentos usados no tratamento de câncer no Rio de Janeiro. Os remédios furtados eram usados no tratamento de doenças como linfoma e leucemia. Em uma das ações, os criminosos teriam levado R$ 1 milhão em mercadorias. Os crimes aconteceram no mesmo hospital, uma unidade particular no Méier, zona norte da capital.