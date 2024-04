Quatro dias após temporal, Caxias (RJ) ainda tem ruas alagadas; enchente causou prejuízos

Alto contraste

Quatro dias após um temporal que devastou o estado do Rio de Janeiro, o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda tem ruas alagadas. A enchente causou prejuízos aos moradores da região, que contam com a ajuda de familiares, amigos e voluntários. Um ponto de apoio foi montado pela vizinhança no CIEP Eugênia Moreira 348 (Centro Integrado de Educação Pública) para garantir as refeições diárias.