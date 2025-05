Spoiler! Veja primeiras imagens do Love & Dance, o novo reality da RECORD Com Felipe Andreoli e Rafa Brites no comando, a atração estreia em junho na tela da emissora Esquenta|Do R7 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

A produtora compartilhou alguns momentos por trás das câmeras do novo reality show Reprodução/Instagram

Programa eletrizante e cheio de ritmo a caminho! A produtora Teleimage publicou as primeiras imagens do Love & Dance, o mais novo reality da RECORD, que promete unir casais pela dança. No comando da atração, ninguém mais, ninguém menos que o casal Rafa Brites e Felipe Andreoli.

“Só um gostinho do que será nossa nova produção Love & Dance. Estreia em junho, esse reality que vai embalar suas emoções”, escreveu a produtora na legenda.

Nas fotos, é possível ver os bastidores das gravações, a equipe do programa, a apresentadora Rafa Brites toda produzida com look e cabelo impecáveis, pronta para entrar em cena, e até mesmo um clique da cantora Pocah.

Confira o post abaixo:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia em junho, na tela da RECORD.

Veja a chamada da atração:

