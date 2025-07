Absalom protege Dana de Larsa, e ela aceita que ele a peça em casamento | O Rico e Lázaro

Asher conversa com Labash-Marduk e diz que conhece o pai e o avô do menino. O pequeno pergunta se o motivo dele e o pai não se gostarem é porque Nebuzaradã trabalha para o exército babilônico. Sammu-Ramat flagra os dois conversando e se irrita, aconselhando o Lobo de Judá a fugir da Babilônia com Joana. Enquanto isso, Dana anda pela cidade quando se depara com Larsa, a fazendo relembrar do abuso que sofreu. Absalom vê o desespero da jovem e manda o feitor ficar longe dela. Pela primeira vez, ela gosta de ser protegida pelo homem e ele fica emocionado quando ela diz que ele pode pedir sua mão a Ravina.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!