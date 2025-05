Aksumai morre e deixa herança para Asher | O Rico e Lázaro

Em seus aposentos, Amitis sofre com a ausência de Nabucodonosor. Enquanto a Babilônia perdeu seu soberano, ela perdeu seu grande amor. Shamiran, Evil-Merodaque e Aspenaz se preocupam com a rainha e tentam fazer com que ela se sinta melhor. Mesmo sofrendo, ela instrui o filho e a nora sobre como deverão governar o reino. Sete anos se passam e o príncipe Aksumai, prestes a morrer, deixa toda a sua herança para Asher. O jovem escravo se emociona com a atitude e chora quando o homem morre.



