Amitis ameaça Beroso caso ele se vire contra a família real | O Rico e Lázaro

Amitis entra em seus aposentos estressada após ver Neusta usando um de seus vestidos no casamento de Joaquim. Logo em seguida, Beroso pede um tempo para conversar com a rainha e diz que ficou sabendo de coisas preocupantes. Ele revela que a decisão de Evil-Merodaque de retirar as estátuas que protegem o reino de seu quarto foi uma decisão gravíssima. Ele a relembra das consequências de tal ato e, em tom de ameaça, a soberana diz que espera que esse fato não abale a lealdade do sumo sacerdote à família real. Amitis diz que vai conversar com Evil-Merodaque e chama Aspenaz para que ele avise o novo rei.



