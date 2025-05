Amitis bate em Belsazar após o neto zombar do sumiço de Nabucodonosor | O Rico e Lázaro

Nitócris conversa com Amitis, tentando acalmá-la. A rainha pede para ficar sozinha e, assim que a filha sai do quarto, ela desaba, desesperada com o sumiço de Nabucodonosor. Momentos depois, Belsazar zomba que encontrou o soberano e Amitis acerta um tapa no rosto do neto. A rainha fica enfurecida com Nitócris e ordena que ela fique quieta, além de repreender Belsazar de forma severa. A caminho da cidade de Meroé, Asher e Aksumai encontram com Shag-Shag pedindo esmola na estrada. Asher oferece ajuda e a adivinha fica feliz em ver um rosto conhecido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!