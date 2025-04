Amitis desconfia que alguém esteja tentando fazer mal a Shamiran | O Rico e Lázaro

Após os casamentos, os sábios se declaram para suas amadas. Daniel leva Lia para seu quarto e os dois trocam juras de amor, contentes por, finalmente, estarem juntos. Os casais, então, aproveitam uma noite de amores no palácio. Enquanto isso, Nabucodonosor humilha Aliatis e Madai na sala do trono e Amitis critica o comportamento do rei. Ela pede que Aspenaz esteja presente em tudo o que for preparado para Shamiran e começa a desconfiar que alguém está tentando fazer mal à princesa.



