Amitis pede que Nitócris não fique contra Evil-Merodaque | O Rico e Lázaro

Nitócris conversa com Nabonido em seus aposentos, quando Amitis os interrompe para falar sobre Evil-Merodaque. A antiga soberana demonstra preocupação com as diferenças entre os filhos, em um momento tão delicado quanto esse. Com as novas decisões do rei aumentando as tensões na Babilônia, ela diz que não é o momento de Nitócris ficar contra o irmão. Assim que Amitis sai do quarto, a princesa se irrita com o pedido da mãe e, na manhã seguinte, recebe notícias de Belsazar, seu filho exilado por Nabucodonosor. Ela e Nabonido brigam pelas atitudes do menino, que parece nunca tomar jeito.



