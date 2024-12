Asher acorda depois de passar dias se recuperando | O Rico e Lázaro

Rebeca e Dana admiram a grandiosidade da Babilônia com Joana. A jovem repassa a mensagem de Jeremias de que elas deveriam construir família no reino. Enquanto isso, Asher continua preso no alojamento de escravos, tentando se recuperar das feridas causadas por Larsa, sussurando o nome de sua amada. O jovem finalmente acorda e Lior o ajuda, mas logo recebe uma bronca de Larsa.