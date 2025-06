Asher ajuda na fuga de Joaquim e Edissa do palácio | O Rico e Lázaro

Neusta prepara Joaquim e Edissa para a fuga. Enquanto isso, Rabe-Sáris vai fazer inspeção no calabouço e encontra um soldado desacordado. Ele descobre que o príncipe está fugindo e corre para alertar seus colegas. No palácio, Neusta é levada até a sala do trono e ela é presa junto com Ebede-Meleque por ter ajudado na fuga. Durante as buscas, Nebuzaradã para o carroceiro e encontra Edissa e Joaquim. Escondido, Asher atira uma flecha e assusta o cavalo, que sai em disparada. O chefe da Guarda Real ordena que os guardas os sigam, enquanto Asher consegue alcançar a carroça e ajuda os fugitivos.



