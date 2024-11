Asher cancela casamento com Joana por ciúmes de Zac | O Rico e Lázaro

Zac confessa a Zelfa que ainda é apaixonado por Joana. Mais tarde, Fassur vai até a casa de Ravina e diz que Joana anda se encontrando com outro homem por tê-la visto com Zac. Ele é expulso da residência e a jovem fica envergonhada. Ela logo recebe uma visita do noivo, que fica contente ao informar que não será mais servo. Joana revela que Zac já havia lhe contado a notícia e Asher se irrita. Ele cancela o casamento, enciumado e enfurecido com os cortejos do amigo.