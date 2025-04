Asher confronta Zac sobre a morte de seu pai | O Rico e Lázaro

Asher diz a Lior que, agora, quer vingança contra Zac ao descobrir que ele é o responsável pela morte de seu pai. Enquanto isso, Lia chega feliz e conta a Naomi que irá se casar com Daniel. Mais tarde, Asher se despede de Lior para começar a servir Aksumai, emocionado sem saber quando verá o amigo novamente. Assim, Asher chega na oficina e Absalom e Nicolau se assustam e dizem que ele é uma assombração. Zac aparece no local e é confrontado pelo antigo amigo.



