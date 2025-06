Asher descobre que Joana está sendo forçada a se casar com Zac | O Rico e Lázaro

Rabe-Sáris e Nebuzaradã encontram Asher e Lior e falam que estão indo ao casamento de Joana e Zac, procurando provocar o ex-escravo. Asher fica transtornado e foge do palácio. Após escutar a conversa de Joana com Matias, Rebeca vai ao palácio procurando Asher, mas ele não está. Ela, então, conta a Lior as chantagens que Matias estava fazendo. Momentos depois, Joana aparece na cerimônia, vestida de noiva. Logo após, Rebeca e Lior contam para Asher que a jovem está sendo obrigada a se casar e eles correm para a cerimônia. Enquanto isso, Joana chora, tentando não transparecer que está decepcionada por estar se casando com Zac.



