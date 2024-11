Asher deve servir Chaim por mais dois anos | O Rico e Lázaro

A pedido do rei, Hananias pede ajuda a Chaim para achar alguém de confiança na Babilônia. Logo, Na reunião do Conselho, Chaim diz não concordar com a liberação de Asher, alegando que ele lhe causou prejuízos na oficina durante os sete anos de trabalho. Fassur, então, anuncia que Asher deverá servir Chaim por mais dois anos, deixando o jovem irritado.