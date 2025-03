Asher é ameaçado por Nebuzaradã após salvar Kassaia | O Rico e Lázaro

Asher chega com Kassaia até a cerimônia de inauguração da estátua de Marduk e Nebuzaradã fica furioso. O soldado aponta uma flecha para o escravo e a princesa conta que foi salva por ele. Nabucodonosor manda Nebuzaradã abaixar a arma. O rei avisa que recompensará o escravo hebreu por ter ajudado sua filha. Mais tarde, a princesa recusa a ajuda de Sammu-Ramat, que estranha. Amitis também estranha o comportamento de Kassaia e as duas conversam. Para recompensar Asher, Nabucodonosor avisa que ele vai trabalhar cuidando dos jardins da rainha.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!