Asher é envenenado por Sammu-Ramat antes da luta com Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

No alojamento de escravos, Asher recusa que Sammu-Ramat o toque e diz que não confia na sacerdotisa. Ela o oferece uma refeição que Beroso, supostamente, teria mandado para ele e o escravo também se recusa a comer. Percebendo a atitude dele, Sammu-Ramat se aproxima e diz que irá abençoá-lo, mas ele sente uma picada no braço. Momentos depois, Asher sente tontura antes de lutar. Enquanto isso, no palácio, Nitócris conversa com Amitis e descobre que Shamiran está grávida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!