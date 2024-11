Enquanto sofre seu castigo enterrado na lama, Asher recebe ajuda de Lior e dispensa os conselhos do companheiro cativo. O jovem, com saudades de sua amada, relembra dos momentos que viveram juntos. Ele pede para que Deus proteja Joana, onde quer que ela esteja. Após ser retirado da lama, Asher é marcado com ferro quente pelos soldados.